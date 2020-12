Antonella Elia furibonda: “Non ti permettere di darmi dell’imbecille. Sei una bulla di quartiere” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non sei una nobile, sei una bulla di quartiere, un bulletto. Non hai rispetto, sei maleducata e permetterti più di darmi dell’imbecille. Ti sei permessa di dire tre volte ‘ti uccido’ e ripetuto ‘ti asfalto'”. Queste le parole che Antonella Elia ha rivolto a Samantha De Grenet durante la puntata del Grande Fratello Vip. E in effetti la De Grenet ha davvero detto “ti uccido” e lo ha fatto riferendosi a Stefania Orlando. Le due hanno litigato pesantemente e poi hanno (forse) fatto pace ma alla Elia, come a tanti spettatori, l’atteggiamento di Samantha non è andato giù. D’altronde, oltre alla lite con la Orlando (che invece è amatissima dal pubblico a casa), la De Grenet ha usato parole che non sono piaciute affatto sulla influencer Carima: “Ma è una di colore, grossa? È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non sei una nobile, sei unadi, un bulletto. Non hai rispetto, sei maleducata e permetterti più di. Ti sei permessa di dire tre volte ‘ti uccido’ e ripetuto ‘ti asfalto'”. Queste le parole cheha rivolto a Samantha De Grenet durante la puntata del Grande Fratello Vip. E in effetti la De Grenet ha davvero detto “ti uccido” e lo ha fatto riferendosi a Stefania Orlando. Le due hanno litigato pesantemente e poi hanno (forse) fatto pace ma alla, come a tanti spettatori, l’atteggiamento di Samantha non è andato giù. D’altronde, oltre alla lite con la Orlando (che invece è amatissima dal pubblico a casa), la De Grenet ha usato parole che non sono piaciute affatto sulla influencer Carima: “Ma è una di colore, grossa? È ...

