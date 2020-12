Uomini e Donne, la scelta di Davide Donadei è già avvenuta? Le parole di Beatrice (Di lunedì 28 dicembre 2020) Poco fa, sul profilo Instagram di Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide Donadei, è stato pubblicato un post alquanto strano. La 19enne, infatti, tra le storie ha inserito il testo di una canzone emblematica di Vasco Rossi: “Senza parole”. Il brano parla di un amore bugiardo e di un uomo/donna che non apparterrà mai a una sola persona, e di fatto si adatta benissimo alla situazione che vive Beatrice, visto che a Uomini e Donne “divide” l’uomo con la rivale Chiara Rabbi. E qualcuno pensa che la scelta sia già avvenuta, ricadendo su Chiara… Ma sarà proprio così? E in tal caso, perché la Buonocore avrebbe contravvenuto alle regole, pubblicando una storia rivelatrice sui social? La data della scelta di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Poco fa, sul profilo Instagram diBuonocore, corteggiatrice di, è stato pubblicato un post alquanto strano. La 19enne, infatti, tra le storie ha inserito il testo di una canzone emblematica di Vasco Rossi: “Senza”. Il brano parla di un amore bugiardo e di un uomo/donna che non apparterrà mai a una sola persona, e di fatto si adatta benissimo alla situazione che vive, visto che a“divide” l’uomo con la rivale Chiara Rabbi. E qualcuno pensa che lasia già, ricadendo su Chiara… Ma sarà proprio così? E in tal caso, perché la Buonocore avrebbe contravvenuto alle regole, pubblicando una storia rivelatrice sui social? La data delladi ...

