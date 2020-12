Turchia, clamoroso in Besiktas-Sivasspor: mostra errore all’arbitro con il cellulare, Arslan espulso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Be?ikta? nel pomeriggio ha superato per 3-0 il Sivasspor nella gara valida per la 15a giornata di campionato.Il match di Istanbul sarà però ricordato per un episodio davvero curioso: il capitano degli ospiti è infatti stato espulso dopo aver portato in campo un cellulare. Hakan Arslan ha mostrato al direttore di gara l'errore compiuto durante la rete del vantaggio dei padroni di casa. La realizzazione di Yalcin segnata al 18' era da annullare visto che la sfera era uscita dal campo, ma nonostante l'intervento del VAR l'arbitro ha deciso di convalidare il gol. Nel frattempo però il signor Kardesler è stato costretto a estrarre il cartellino rosso nei riguardi del centrocampista che non ha rispettato le regole. Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Be?ikta? nel pomeriggio ha superato per 3-0 ilnella gara valida per la 15a giornata di campionato.Il match di Istanbul sarà però ricordato per un episodio davvero curioso: il capitano degli ospiti è infatti statodopo aver portato in campo un. Hakanhato al direttore di gara l'compiuto durante la rete del vantaggio dei padroni di casa. La realizzazione di Yalcin segnata al 18' era da annullare visto che la sfera era uscita dal campo, ma nonostante l'intervento del VAR l'arbitro ha deciso di convalidare il gol. Nel frattempo però il signor Kardesler è stato costretto a estrarre il cartellino rosso nei riguardi del centrocampista che non ha rispettato le regole.

"Anche se ha combattuto contro l’Isis (e non per, come altri italiani), è stata confermata 'pericolosa' per aver mostrato di non credere nella bontà del capitalismo". L'opinione di Davide Grasso ...

Per farlo io vedo ancora una spiraglio:La Lazio può ancora dire la sua se comincia seriamente a fare risultati e vittorie consecutive. Detto ciò, la sosta di Natale mi ha dato… Leggi ...

