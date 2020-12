Sospensione mutuo prima casa 2021: a chi spetta e requisiti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sospensione mutuo prima casa 2021: questa è tra le misure previste il prossimo anno di cui potranno godere alcuni beneficiari a causa dell’emergenza pandemica. Si tratta di un apposito emendamento al Decreto Ristori che è stato approvato in Commissione al Senato che riguarda la Sospensione dei pagamenti dei ratei del mutuo: tale provvedimento sospensivo terminerà il 31 dicembre 2021. Fra poco più di un anno, praticamente. Ovviamente la misura non riguarda tutti i titolari di un mutuo: andiamo dunque chi potrà beneficiarne. Sospensione mutuo prima casa 2021: requisiti e beneficiari La decisione di sospendere i pagamento delle ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 28 dicembre 2020): questa è tra le misure previste il prossimo anno di cui potranno godere alcuni beneficiari a causa dell’emergenza pandemica. Si tratta di un apposito emendamento al Decreto Ristori che è stato approvato in Commissione al Senato che riguarda ladei pagamenti dei ratei del: tale provvedimento sospensivo terminerà il 31 dicembre. Fra poco più di un anno, praticamente. Ovviamente la misura non riguarda tutti i titolari di un: andiamo dunque chi potrà beneficiarne.e beneficiari La decisione di sospendere i pagamento delle ...

