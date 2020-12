Neve e gelo per dire addio al 2020 | le minime a -7 gradi

rtl1025 : ?? Maltempo, Italia investita da una ondata di neve, gelo e burrasca, è in arrivo un nuovo peggioramento - LuceverdeRadio : ????#Maltempo #Neve #Gelo ??? #Treni Linee Torino - Genova e Milano - Genova via Mignanego: traffico rallentato dal… - LaStampa : A San Giovanni ricomincia l’anno («A san Giôan 's rinôa l’an») recitava la meteorologia popolare quando le giornate… - LaStampa : Interrotto il transito di mezzi pesanti sui tratti appenninici di A7, A26, A6 e sulla Cisa. - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo: neve, gelo e burrasca investono l'Italia #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Neve gelo

Il maltempo arriva di notte in Liguria, e colpisce duro. La regione sarà interessata da una prima fase con piogge, temporali, neve anche in prossimità della costa, calo termico con disagio da freddo e ...Le previsioni meteo stavolta non hanno sbagliato. Italia investita da una pesante ondata di maltempo come non si vedeva da un pezzo. Freddo , ...