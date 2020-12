Moby Prince, seconda commissione d’inchiesta più vicina: anche il M5s deposita un ddl: “Troppi interrogativi irrisolti” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una nuova commissione d’inchiesta sulla strage di Livorno del Moby Prince, che il 10 aprile 1991 causò la morte di 140 persone, potrebbe nascere nei prossimi mesi. A dare l’accelerazione è un nuovo disegno di legge a prima firma Gianluca Ferrara, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato e sottoscritto dal presidente della commissione Antimafia Nicola Morra. A questo punto sono 3 i disegni di legge per l’istituzione di una seconda commissione dopo quella che ha lavorato dal 2015 al 2018 dopo quelli depositati da Andrea Romano (Pd) e da Mario Michele Giarrusso (ex M5s e ora nel gruppo Misto). La strage di Livorno, per i suoi numeri tragici, è la più grave della storia repubblicana. Da un paio d’anni la Procura di Livorno sta indagando con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una nuovasulla strage di Livorno del, che il 10 aprile 1991 causò la morte di 140 persone, potrebbe nascere nei prossimi mesi. A dare l’accelerazione è un nuovo disegno di legge a prima firma Gianluca Ferrara, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato e sottoscritto dal presidente dellaAntimafia Nicola Morra. A questo punto sono 3 i disegni di legge per l’istituzione di unadopo quella che ha lavorato dal 2015 al 2018 dopo quelliti da Andrea Romano (Pd) e da Mario Michele Giarrusso (ex M5s e ora nel gruppo Misto). La strage di Livorno, per i suoi numeri tragici, è la più grave della storia repubblicana. Da un paio d’anni la Procura di Livorno sta indagando con una ...

Davanti alle sfide che ci attendono occorre riflettere approfonditamente sulla natura degli errori che potremo commettere, sia per una progettazione fallace sia per un'esecuzione difettosa. Ma lo si d ...

A spasso con la Storia/Il traghetto esploso a Livorno e ancora senza colpevoli. Il "Moby Prince" e le sue 140 vittime

L'ultima puntata di questa strage, che l'anno prossimo compie 30 anni, si è consumata qualche settimana fa. Al tribunale civile di Firenze, che non ha riconosciuto il risarcimento ai familiari delle 1 ...

