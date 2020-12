Milano – Precipita dal secondo piano 12enne in Via Alcuino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, a Milano, dove un bambino di dodici anni è Precipitato dal secondo piano di un palazzo, impattando violentemente contro il suolo. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il piccolo è stato portato in codice rosso al Niguarda: le sue condizioni sono gravissime. Dramma nel pomeriggio di oggi, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, a, dove un bambino di dodici anni èto daldi un palazzo, impattando violentemente contro il suolo. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il piccolo è stato portato in codice rosso al Niguarda: le sue condizioni sono gravissime. Dramma nel pomeriggio di oggi,

