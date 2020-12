Maltempo: a Madesimo strada chiusa per slavina (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sondrio, 28 dicembre 2020 - A causa di una slavina , la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni all'altezza di Madesimo , in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sondrio, 28 dicembre 2020 - A causa di una, la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamenteal transito in entrambe le direzioni all'altezza di, in ...

Italpress : RT @StradeAnas: #maltempo Attività #Anas per fronteggiare l’emergenza meteo nel nord della penisola: - #SS36 chiusa a Madesimo (SO) per s… - StradeAnas : #maltempo Attività #Anas per fronteggiare l’emergenza meteo nel nord della penisola: - #SS36 chiusa a Madesimo (S… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Madesimo Maltempo: a Madesimo strada chiusa per slavina Il Giorno Maltempo: a Madesimo strada chiusa per slavina

Diversi i passi alpini chiusi o percorribili solo con catene montate. Timori per il possibile esodo verso fondovalle di cervi e camosci in cerca di cibo ...

Ss36: traffico bloccato a Desio per un camion di traverso

Ss36: traffico bloccato a Desio per un camion di traverso. Ancora code sulla Valassina a causa dell'ondata di maltempo che ha investito il territorio.

Diversi i passi alpini chiusi o percorribili solo con catene montate. Timori per il possibile esodo verso fondovalle di cervi e camosci in cerca di cibo ...Ss36: traffico bloccato a Desio per un camion di traverso. Ancora code sulla Valassina a causa dell'ondata di maltempo che ha investito il territorio.