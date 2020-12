La Cremonese vuole rinforzare la difesa con Cacciatore e Pisacane

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di calciomercato anche per la: a fare compagnia all’ex rossoblùpotrebbe essere il difensore del CagliariFabrizioè ormai vicinissimo alla. È infatti prevista per oggi la firma del contratto che lo legherà al club grigiorosso di Serie B fino al 30 giugno del 2021 più eventuale prolungamento. La squadra non sta navigando in acque buone e calme, è collocata al quindicesimo posto della classifica e ormai è evidente il bisogno di rafforzare la. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARINEWS24 Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, vista l’estrema urgenza, la società starebbe pensando a un nome molto vicino a quello del suo nuovo acquisto: l’ex compagno del Cagliari Fabio. Il difensore ...