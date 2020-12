In Corea del Sud un reattore per la fusione nucleare è rimasto acceso per 20 secondi (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Immagine: National Fusion Research Institute)Un sole artificiale (in miniatura, s’intende) ha brillato per venti secondi, raggiungendo la temperatura di cento milioni di gradi centigradi, in Corea del Sud. Un evento che costituisce, oltre che un record assoluto, anche un fondamentale passo avanti nel campo della ricerca sulla fusione nucleare – il fenomeno fisico, per l’appunto, in virtù del quale le stelle producono energia. A darne l’annuncio sono stati i responsabili dell’esperimento, gli scienziati del Korea superconducting tokamak advanced research (Kstar), che hanno così più che raddoppiato la durata di accensione registrata solo lo scorso anno, quando il loro dispositivo restò attivo per circa otto secondi. Creare artificialmente le condizioni di fusione ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Immagine: National Fusion Research Institute)Un sole artificiale (in miniatura, s’intende) ha brillato per venti, raggiungendo la temperatura di cento milioni di gradi centigradi, indel Sud. Un evento che costituisce, oltre che un record assoluto, anche un fondamentale passo avanti nel campo della ricerca sulla– il fenomeno fisico, per l’appunto, in virtù del quale le stelle producono energia. A darne l’annuncio sono stati i responsabili dell’esperimento, gli scienziati del Korea superconducting tokamak advanced research (Kstar), che hanno così più che raddoppiato la durata di accensione registrata solo lo scorso anno, quando il loro dispositivo restò attivo per circa otto. Creare artificialmente le condizioni di...

