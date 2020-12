Gianni Sperti colpito da un lutto | Addio struggente fuori Uomini e Donne (Di lunedì 28 dicembre 2020) Poche ora fa, Gianni Sperti è stato colpito da un gravissimo lutto familiare. Ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram è stato lo stesso opinionista di Uomini e Donne. L’ex ballerino ha perso suo padre al quale è sempre stato profondamente legato. L’Addio struggente, dato attraverso un post sui social, ha toccato tutti i fan di Gianni, il quale è stato letteralmente inondato di messaggi di cordoglio. Gianni Sperti è stato colpito da un grave lutto per la perdita, probabilmente improvvisa, del padre. Tuttavia, non si conoscono le cause della scomparsa del padre di Gianni. Sui dettagli dell’accaduto, l’opinionista di Uomini e ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 dicembre 2020) Poche ora fa,è statoda un gravissimofamiliare. Ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram è stato lo stesso opinionista di. L’ex ballerino ha perso suo padre al quale è sempre stato profondamente legato. L’, dato attraverso un post sui social, ha toccato tutti i fan di, il quale è stato letteralmente inondato di messaggi di cordoglio.è statoda un graveper la perdita, probabilmente improvvisa, del padre. Tuttavia, non si conoscono le cause della scomparsa del padre di. Sui dettagli dell’accaduto, l’opinionista die ...

