ADUA DEL VESCO/ Lite con Dayane Mello: "Non sono più condizionabile e non vado bene" (Di martedì 29 dicembre 2020) ADUA Del VESCO: nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima il confronto con Sonia Lorenzini e poi il malumore per l'amica Dayane Mello Leggi su ilsussidiario (Di martedì 29 dicembre 2020)Del: nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima il confronto con Sonia Lorenzini e poi il malumore per l'amica

Novella_2000 : È la fine delle Rosmello? Dayane e Rosalinda in crisi nera (VIDEO) #gfvip - rosariocurz : Ora Dayane la manipolava?!? Così come sostiene di essere manipolata dal fidanzato! falsa.. e voi che ancora credete… - Admaiorasemper9 : @GrandeFratello In verita' andava squalificata pure lei per aver detto parole molto gravi contro Adua ma quello sfi… - pourquoitues : ROSALINDA ADUA LAGNA DEL VESCO È TORNATA NON LA VEDEVO PIANGERE COSÌ DA NON SO QUANTO TEMPO, STASERA AVREMO IL FAMO… - Acidbtchh : RT @els_be__: Oggi ancor di più. Adua del falso, oltre il danno anche la beffa, grazie a Dayane fa pena alla casa, si è accalappiata le fan… -