Vaccino, chi avrà precedenza e chi non potrà sottoporsi alla profilassi (Di domenica 27 dicembre 2020) L'obiettivo è debellare definitivamente il virus entro i prossimi otto, nove mesi. 'Per l'autunno auspichiamo di raggiungere l'immunità di gregge, con l'80% degli italiani vaccinati. È in quel momento ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) L'obiettivo è debellare definitivamente il virus entro i prossimi otto, nove mesi. 'Per l'autunno auspichiamo di raggiungere l'immunità di gregge, con l'80% degli italiani vaccinati. È in quel momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino chi CORONAVIRUS: VACCINO, chi lo fa avrà dei PRIVILEGI. Lo ha spiegato in VIDEO il prof. Massimo GALLI iLMeteo.it MESTRE Ci siamo. Oggi è il grande giorno, quello che si

LA GRANDE SFIDAMESTRE Ci siamo. Oggi è il grande giorno, quello che si potrebbe definire del Sì Vax Day e che segna l'inizio della fine dell'incubo Covid. Sono in tutto 155 i vaccini destinati ...

Coronavirus, iniziate le vaccinazioni in Liguria; Toti: “giornata storica” (foto – video)

Genova | “Oggi è una giornata storica. Abbiamo iniziato senza alcun intoppo le vaccinazioni contro il covid-19: sono orgoglioso del sistema sanitario ligure e ...

