Salvini non strumentalizzare il volontariato e la solidarietà umana! (Di lunedì 28 dicembre 2020) Matteo Salvini, a quel che pare, ha utilizzato l'Associazione City Angels per simulare il suo afflato umanitario, consegnando pacchi regalo ad anziani non abbienti. E' ben evidente agli occhi di molti la mancanza in tale gesto della buonafede. E' ben evidente che si tratti di un gesto tipico di un politico mestierante, che umilia l'impegno solidale, in quanto è conosciuto lo scarso amore di Salvini per le persone bisognose di solidarietà.Non si deve strumentalizzate l'impegno umanitario al fine di trarne unicamente il beneficio del consenso politico. Certo, tutti possono fare volontariato, anche Salvini. Faccio fatica, tuttavia, a pensare che il gesto compiuto da Salvini sia stato sorretto dal senso di una reale solidarietà per i bisognosi, che nasce dal cuore e non ...

