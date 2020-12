Prete positivo contagia i fedeli, rischio maxi focolaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Giuseppe Santoianni, sindaco di Lungro (Cisenza), ha chiuso la cattedrale della città dedicata a San Nicola di Mira. Da oggi fino a nuove disposizioni da parte delle autorità sanitarie nella chiesa del comune arbereshe è vietato svolgere ogni funzione religiosa. Un Prete che presta servizio nella chiesa è infatti risultato positivo al Covid. La comunicazione dell'Asp è arrivata sulla scrivania del primo cittadino il giorno della vigilia di Natale. Per questo a scopo cautelativo Santoianni ha disposto la chiusura ed il divieto di celebrazioni. C'è però un altro elemento che desta preoccupazione: lo stesso sacerdote, di origine libanese, alcuni giorni prima di ricevere la comunicazione della sua positività ha concelebrato una messa di rito greco nel corso della quale ha consentito che i fedeli partecipanti bevessero dallo stesso ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) Giuseppe Santoianni, sindaco di Lungro (Cisenza), ha chiuso la cattedrale della città dedicata a San Nicola di Mira. Da oggi fino a nuove disposizioni da parte delle autorità sanitarie nella chiesa del comune arbereshe è vietato svolgere ogni funzione religiosa. Unche presta servizio nella chiesa è infatti risultatoal Covid. La comunicazione dell'Asp è arrivata sulla scrivania del primo cittadino il giorno della vigilia di Natale. Per questo a scopo cautelativo Santoianni ha disposto la chiusura ed il divieto di celebrazioni. C'è però un altro elemento che desta preoccupazione: lo stesso sacerdote, di origine libanese, alcuni giorni prima di ricevere la comunicazione della sua positività ha concelebrato una messa di rito greco nel corso della quale ha consentito che ipartecipanti bevessero dallo stesso ...

