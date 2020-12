Perché guardare Bridgerton è la scelta giusta per il 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) Rilasciata il 25 Dicembre, Bridgerton è già seconda in classifica nella Top 10 di Netflix Italia. Definita come la “Gossip Girl dell’800” già dal trailer, la nuova serie tv prodotta da Shonda Rhimes, ha scalato le classifiche oltre ogni aspettativa. Questa serie, però, Perché piace così tanto? Cosa c’è dietro la nuova serie tv Netflix Simon Basset (Regé-Jean Page) – photo credits: NospoilerGli intrighi sono all’ordine del giorno per l’alta società inglese, nessuno escluso. A smascherare quelli che sono i lati oscuri e le vicende scomode delle famiglie londinesi più influenti è lei: Lady Whistledown. La donna (o uomo, chi lo sa) è al corrente di ogni cosa, ogni segreto, ogni passo falso, persino della Regina d’Inghilterra. La sua penna, così, è capace di elevare o danneggiare completamente la reputazione di una persona e della sua intera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Rilasciata il 25 Dicembre,è già seconda in classifica nella Top 10 di Netflix Italia. Definita come la “Gossip Girl dell’800” già dal trailer, la nuova serie tv prodotta da Shonda Rhimes, ha scalato le classifiche oltre ogni aspettativa. Questa serie, però,piace così tanto? Cosa c’è dietro la nuova serie tv Netflix Simon Basset (Regé-Jean Page) – photo credits: NospoilerGli intrighi sono all’ordine del giorno per l’alta società inglese, nessuno escluso. A smascherare quelli che sono i lati oscuri e le vicende scomode delle famiglie londinesi più influenti è lei: Lady Whistledown. La donna (o uomo, chi lo sa) è al corrente di ogni cosa, ogni segreto, ogni passo falso, persino della Regina d’Inghilterra. La sua penna, così, è capace di elevare o danneggiare completamente la reputazione di una persona e della sua intera ...

