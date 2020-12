Mercato Inter | Pochettino fa un favore a Conte

(Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen potrebbe rimettersi in gioco con la casacca del PSG. Mauricio, di fatto nuovo allenatore del PSG, conosce perfettamente Christian ...

Nel mercato di gennaio la Juventus si muoverà per rinforzare ... l'attaccante del Cagliari è rientrato dall'infortunio ma in rossoblù è chiuso da Simeone. Accostato anche all'Inter, l'arrivo di ...L’Inter ha fretta di trovare una soluzione al “caso Christian Eriksen”. Il futuro dell’ex centrocampista del Tottenham è certo. Non farà più parte del progetto nerazzurro. C’è solo da capire quale sar ...