L'ultimo Erasmus è quello in corso. Poi addio, e studiare in Uk costerà 30mila euro (Di domenica 27 dicembre 2020) La Gran Bretagna abbandona il programma Erasmus L’accordo sulla Brexit prevede nuove regole anche per gli studenti: chi vuole studiare in Inghilterra dovrà ottenere un visto e pagare tasse universitarie senza esenzioni mentre gli studenti inglesi faranno esperienza all’estero senza Erasmus+. Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in europa. Sono più di 9 milioni le persone che negli ultimi trent’anni hanno partecipato al programma, cui aderiscono gli stati membri dell’Unione e cui collaborano come partner paesi terzi in tutto il mondo. Ma con le regole sancite dall’accordo sulla Brexit il Regno Unito non farà più parte del programma Erasmus, giudicato troppo oneroso dal premier Boris Johnson. Non solo gli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) La Gran Bretagna abbandona il programmaL’accordo sulla Brexit prevede nuove regole anche per gli studenti: chi vuolein Inghilterra dovrà ottenere un visto e pagare tasse universitarie senza esenzioni mentre gli studenti inglesi faranno esperienza all’estero senza+.+ è il programma dell’Unionepea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport inpa. Sono più di 9 milioni le persone che negli ultimi trent’anni hanno partecipato al programma, cui aderiscono gli stati membri dell’Unione e cui collaborano come partner paesi terzi in tutto il mondo. Ma con le regole sancite dall’accordo sulla Brexit il Regno Unito non farà più parte del programma, giudicato troppo oneroso dal premier Boris Johnson. Non solo gli ...

