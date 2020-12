Luke Harper è morto/ Il wrestler 41enne aveva un problema ai polmoni, ma no covid (Di domenica 27 dicembre 2020) E' morto a soli 41 anni il wrestler AEW Luke Harper, ucciso da un problema ai polmoni: era stato campione intercontinentale e campione TNT Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) E'a soli 41 anni ilAEW, ucciso da unai: era stato campione intercontinentale e campione TNT

