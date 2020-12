La campagna iniziata in tutta Europa. Resta l'incognita dei No-vax (Di domenica 27 dicembre 2020) Bisognerà convincere quella parte di opinione pubblica ancora diffidente nei confronti dei vaccini che in paesi come la Francia, dove sono arrivate sì 19.000 fiale ma dove c'è un 56% di scettici ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) Bisognerà convincere quella parte di opinione pubblica ancora diffidente nei confronti dei vaccini che in paesi come la Francia, dove sono arrivate sì 19.000 fiale ma dove c'è un 56% di scettici ...

istsupsan : ??E' iniziata in Italia la campagna di vaccinazione contro il #SarsCoV2. I primi ad essere immunizzati contro il vi… - MassimGiannini : È iniziata la campagna vaccinale contro il #COVID?19: dopo la grande paura, la grande speranza. @LaStampa - issmuseo : RT @istsupsan: ??E' iniziata in Italia la campagna di vaccinazione contro il #SarsCoV2. I primi ad essere immunizzati contro il virus saran… - Anubi_Inpw : RT @europaverde_it: Finalmente iniziata la campagna di vaccinazione contro il #COVID?19 ci rendiamo conto quanto importante sia la ricerca,… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: #VaccineDay, il giorno del #vaccino in #UE: iniziata la campagna in tutta Europa. Nel mondo vaccinate 3,8 milioni di persone. I… -

Ultime Notizie dalla rete : campagna iniziata Vax Day in Puglia, Montanaro: “Giorno simbolo. È iniziata la campagna di sconfitta del Covid” Telebari srl Il vaccino, come la pillola, va giù

Per essere certi che la campagna immunitaria sia efficace dobbiamo aspettarci che almeno il 70 per cento degli europei accetti di vaccinarsi.

Vax Day: Bolle, "Io mi vaccino, è essenziale"

Vaccinarsi contro il Covid? "Assolutamente sì" , l'étoile Roberto Bolle risponde così, intervistato da Mara Venier a Domenica In, sulla campagna di vaccinazione partita oggi in tutta Europa. (ANSA) ...

Per essere certi che la campagna immunitaria sia efficace dobbiamo aspettarci che almeno il 70 per cento degli europei accetti di vaccinarsi.Vaccinarsi contro il Covid? "Assolutamente sì" , l'étoile Roberto Bolle risponde così, intervistato da Mara Venier a Domenica In, sulla campagna di vaccinazione partita oggi in tutta Europa. (ANSA) ...