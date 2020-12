Ibrahimovic: “Maradona è il più forte di tutti i tempi. Era più forte anche di me” (Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. “Per me non chiedo mai niente. Sono io Babbo Natale, sono io che porto i regali a tutti i miei 27 bimbi: due sono in Svezia e gli altri 25 a Milanello. Quest’anno tanti complimenti, per quello che abbiamo fatto e per quello che stiamo facendo. Ne abbiamo perse pochissime. Non so se è grazie a me, ma qualcosa ho fatto, qualcosa ho portato dentro. Quando sono arrivato a gennaio scorso, il Milan era dodicesimo. E avevano già scritto il finale, avevano già giudicato prima di vedere i risultati: non c’era partita. Invece siamo arrivati al top, stiamo dimostrando di essere parte del top e ora bisogna continuare così”. Ibra confessa che al Milan si sente a casa. “Ho giocato in tanti club e ho rispetto per tutti i miei club. Grandi ricordi. Ma il Milan è il club dove mi sento a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatanha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. “Per me non chiedo mai niente. Sono io Babbo Natale, sono io che porto i regali ai miei 27 bimbi: due sono in Svezia e gli altri 25 a Milanello. Quest’anno tanti complimenti, per quello che abbiamo fatto e per quello che stiamo facendo. Ne abbiamo perse pochissime. Non so se è grazie a me, ma qualcosa ho fatto, qualcosa ho portato dentro. Quando sono arrivato a gennaio scorso, il Milan era dodicesimo. E avevano già scritto il finale, avevano già giudicato prima di vedere i risultati: non c’era partita. Invece siamo arrivati al top, stiamo dimostrando di essere parte del top e ora bisogna continuare così”. Ibra confessa che al Milan si sente a casa. “Ho giocato in tanti club e ho rispetto peri miei club. Grandi ricordi. Ma il Milan è il club dove mi sento a ...

