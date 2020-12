GF Vip Pretelli e Giulia | è nata una coppia Zenga dà un ‘palo’ a Dayane

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nella Casa più spiata d'Italia sale la temperatura: Pierpaolo e Salemi sempre più in love, per la Mello arriva una doccia fredda rifilatale da Andrea L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Valenti92239975 : @GrandeFratello Pierpaolo Pretelli al GF VIP come Gemma Galgani a uomini e donne! Un vero flop! ?? - GiuseppeBrandon : IL BACIO RUBATO Tommaso Zorzi bacia Pierpaolo Pretelli nella vasca del Grande Fratello Vip - infoitcultura : L’imbarazzo adolescenziale di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è cosa bella al GF Vip (VIDEO) - infoitcultura : GF Vip, Pretelli ha deciso: addio a Elisabetta Gregoraci - gaseven : Tommaso Zorzi bacia Pierpaolo Pretelli nella vasca del Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pretelli

Habemus bacio! Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo aver passato il Natale a scambiarsi lunghi abbracci e dimostrazioni d’affetto, si sono finalmente baciati. Non una, ma ben due volte in pochi se ...Nella Casa più spiata d'Italia sale la temperatura: Pierpaolo e Salemi sempre più in love, per la Mello arriva una doccia fredda rifilatale da Andrea ...