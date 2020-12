GF Vip, le lacrime di Sonia Lorenzini: “Mi sono spaventata”, cosa è successo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Momento di forte tensione al GF Vip per Sonia Lorenzini: lo sfogo in lacrime dell’influencer che confessa di cosa ha paura. Mancano poche ore alla puntata del GF Vip di domani sera e nella Casa la tensione si taglia col coltello: i concorrenti a rischio eliminazione sono Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Momento di forte tensione al GF Vip per: lo sfogo indell’influencer che confessa diha paura. Mancano poche ore alla puntata del GF Vip di domani sera e nella Casa la tensione si taglia col coltello: i concorrenti a rischio eliminazioneGiacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MrsPayne96 : RT @zazoomblog: Gf Vip: Giulia Salemi in lacrime “sfascia coppie” Pierpaolo su tutte le furie - #Giulia #Salemi #lacrime #“sfascia https:… - Loretta76800716 : RT @Giogiolino1: @GrandeFratello Hoo la notizia tanto attesa..... la nuova coppietta.. ma il pollastrello non era disperato, forse ha finit… - Giogiolino1 : @GrandeFratello Hoo la notizia tanto attesa..... la nuova coppietta.. ma il pollastrello non era disperato, forse h… - infoitcultura : GF Vip, Rosalinda in lacrime: rottura definitiva con Dayane? - anticipazionitv : #GFVIP5 ?? Rosalinda disperata per quello che è successo con Dayane ???? -