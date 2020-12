Esploratore italiano “prigioniero” in Groenlandia: «Io costretto a mangiare cibo scaduto» (Di domenica 27 dicembre 2020) «Causa il Covid abbiamo perso i turisti che sono la nostra unica fonte di sostentamento economico. Qui sulla costa orientale della Groenlandia è una tragedia e per sopravvivere mangio cibo scaduto, altro non posso fare, mi devo accontentare». Così l’Esploratore italiano Robert Peroni all’AGI. L’uomo, 76 anni, dallo studio della sua casetta di Tasiilaq, un villaggio sperduto lungo la costa est della Groenlandia, in collegamento via Skype, ha raccontato il suo drammatico 2020. leggi anche —> Covid, il bollettino di oggi: 10.407 nuovi casi e 261 morti Robert Peroni, altoatesino, dalla sua Casa Rossa, che è diventato un simbolo della comunità inuit (da semplice ritrovo tra persone si è trasformato ben presto in centro di recupero per giovani alcolizzati, oltre che ad albergo per ... Leggi su urbanpost (Di domenica 27 dicembre 2020) «Causa il Covid abbiamo perso i turisti che sono la nostra unica fonte di sostentamento economico. Qui sulla costa orientale dellaè una tragedia e per sopravvivere mangio, altro non posso fare, mi devo accontentare». Così l’Robert Peroni all’AGI. L’uomo, 76 anni, dallo studio della sua casetta di Tasiilaq, un villaggio sperduto lungo la costa est della, in collegamento via Skype, ha raccontato il suo drammatico 2020. leggi anche —> Covid, il bollettino di oggi: 10.407 nuovi casi e 261 morti Robert Peroni, altoatesino, dalla sua Casa Rossa, che è diventato un simbolo della comunità inuit (da semplice ritrovo tra persone si è trasformato ben presto in centro di recupero per giovani alcolizzati, oltre che ad albergo per ...

