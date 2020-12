Empoli | Dionisi soddisfatto | “Atteggiamento straordinario” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un Dionisi raggiante quello che arriva ai microfoni nel dopo gara. Nonostante una breve flessione a inizio ripresa, la squadra ha comunque mostrato grande impegno ed abnegazione, vincendo con pieno merito contro il Brescia. Un Atteggiamento straordinario che il tecnico vuole sottolineare con forza. Un Empoli di gran gamba si impone al Rigamonti con un L'articolo Empoli Dionisi soddisfatto “Atteggiamento straordinario” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unraggiante quello che arriva ai microfoni nel dopo gara. Nonostante una breve flessione a inizio ripresa, la squadra ha comunque mostrato grande impegno ed abnegazione, vincendo con pieno merito contro il Brescia. Unche il tecnico vuole sottolineare con forza. Undi gran gamba si impone al Rigamonti con un L'articolo” proviene da www.meteoweek.com.

