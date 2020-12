Covid, risalgono i ricoveri (+259). Restano invariate le terapie intensive. I DATI (Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 dicembre, sono stati registrati 8.913 nuovi casi di coronavirus in Italia su 59.879 tamponi. Le vittime sono 298 in 24 ore. Tornano ad aumentare i ricoveri ordinari (ora 23.571). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono fermi a 2.580 Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 dicembre, sono stati registrati 8.913 nuovi casi di coronavirus in Italia su 59.879 tamponi. Le vittime sono 298 in 24 ore. Tornano ad aumentare iordinari (ora 23.571). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono fermi a 2.580

Covid, in Veneto i contagi risalgono: 3.337 casi e 52 morti nelle ultime 24 ore Sky Tg24 Coronavirus, 8.913 casi con 60mila test: il tasso di positività sfiora il 15%

... i nuovi contagiati dal coronavirus. Risale la curva dei contagi in Campania: sono 1.009 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 128 sintomatici) su 16.353 tamponi; il rapporto positivi/test sale al ...

Colli al Metauro, lo spaccio prima del lockdown: arrestato 53enne

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 23 dicembre scorso quando ... organizzata dall’Arma per la verifica delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Durante il controllo, avvenuto ...

