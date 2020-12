Corsico (Milano) – Lite tra fidanzati lui prende a calci e pugni in testa: compagna ferita gravemente (Di domenica 27 dicembre 2020) L’accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 3. Sul posto carabinieri e 118. L’aggressore è stato denunciato per lesioni gravi Una donna di 32 anni è finita in ospedale con lividi su tutto il corpo e un trauma cranico dopo essere stata picchiata selvaggiamente dal suo compagno. L’accaduto nella notte tra sabato 26 Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) L’accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 3. Sul posto carabinieri e 118. L’aggressore è stato denunciato per lesioni gravi Una donna di 32 anni è finita in ospedale con lividi su tutto il corpo e un trauma cranico dopo essere stata picchiata selvaggiamente dal suo compagno. L’accaduto nella notte tra sabato 26

L’accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 3. Sul posto carabinieri e 118. L’aggressore è stato denunciato per lesioni gravi Una donna di 32 anni è finita in ospedale con lividi su tutto i ...

Aggressione in strada la scorsa notte a Corsico, comune alle porte di Milano. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta per soccorrere una donna di 32 anni trovata a ...

Aggressione in strada la scorsa notte a Corsico, comune alle porte di Milano. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta per soccorrere una donna di 32 anni trovata a ...