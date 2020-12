“Non mi manca niente, ma mi sento solo” Anziano chiama i Carabinieri (Di sabato 26 dicembre 2020) Il signor Fiorenzo, un 94enne dell’Alto Reno, ha chiamato i Carabinieri solo per comunicare della sua solitudine: ha ricevuto una sorpresa. “solo in casa: non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un Carabinieri disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono solo”. Questa la telefonata disperata di Fiorenzo, un 94enne dell’Alto Reno, il quale ha chiamato i Carabinieri per trovare qualcuno con cui fare il brindisi di Natale. Fiorenzo ha parlato della sua vita e della sua quasi centenaria esperienza, condividendola con i due Carabinieri andati a trovarlo per il brindisi. Ha ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) Il signor Fiorenzo, un 94enne dell’Alto Reno, hato iper comunicare della sua solitudine: ha ricevuto una sorpresa. “in casa: non mi, miuna persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse undisponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono”. Questa la telefonata disperata di Fiorenzo, un 94enne dell’Alto Reno, il quale hato iper trovare qualcuno con cui fare il brindisi di Natale. Fiorenzo ha parlato della sua vita e della sua quasi centenaria esperienza, condividendola con i dueandati a trovarlo per il brindisi. Ha ...

Agenzia_Ansa : Un ultra novantenne, nel Bolognese, chiama i carabinieri per fare il brindisi. 'Non mi manca nulla, solo una person… - CarloCalenda : La cosa che più mi manca in questo Natale assurdo è non vedere mia figlia grande che vive fuori Italia. Moltissimi… - ilvolo : Ci vediamo domani sera su Rai 1 alle ore 20.35 circa per cantare insieme alcuni tra i più bei classici di Natale. M… - vampslayer_vv : Comunque io non vorrei dire, ma manca la mimica facciale della parola 'classe'. Per produrre il suono CL- devi schi… - Veertje87 : RT @Agenzia_Ansa: Un ultra novantenne, nel Bolognese, chiama i carabinieri per fare il brindisi. 'Non mi manca nulla, solo una persona'. #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Non manca I voti al Varese: il carattere non manca, Minaj e Capelli i più pericolosi varesenews.it Juve, il problema è nella testa: ecco cosa manca ? CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

Certo, c’è stata la serata poco felice di Federico La Penna, la forza dei grandi club è però saper andare oltre la prestazione degli arbitri e non cercare alibi. – Era il filotto di partite indicato d ...

Covid, in Toscana dati in chiaroscuro. Domani il giorno del vaccino

Atteso per la mattina di domenica a Careggi il carico di vaccini destinato alle strutture della Toscana. Ieri dati in crescita ...

Certo, c’è stata la serata poco felice di Federico La Penna, la forza dei grandi club è però saper andare oltre la prestazione degli arbitri e non cercare alibi. – Era il filotto di partite indicato d ...Atteso per la mattina di domenica a Careggi il carico di vaccini destinato alle strutture della Toscana. Ieri dati in crescita ...