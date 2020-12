Morto a 98 anni George Blake | fu una spia russa nei servizi segreti inglesi

(Di sabato 26 dicembre 2020) E'a 98, ex agente doppiogiochista durante la Guerra fredda, che prestòo nel 'MI6' britco e fusovietica. Per nove, consegnò a Mosca informazioni che ...

DiMarzio : Aveva 37 anni il campione di #FootballManager - rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - shinyamorto : con un giorno di ritardo buon 2 anni da shinya morto anche quest’anno il natale è accompagnato dal morto ?? - PRCPadova : RT @maurizioacerbo: È morto a Mosca a 98 anni #GeorgeBlake. Divenne spia dei russi nei servizi segreti inglesi dopo essere stato catturato… - vatenacttencass : Morto a 37 anni Maksim Tsygalko: il più forte calciatore virtuale di tutti i tempi -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

Il Messaggero

Rosina Cassetti, la donna di 78 anni trovata morta in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidio, aveva preso contatto con i ...Il giornalista, tra i protagonisti della nascita dell'informazione in Rai, è morto a Roma alla vigilia di Natale ...