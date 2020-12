Maldini e il gol di Leao: “Irripetibile, ma se non provi non succederà mai” (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Intervenuto a 'Dribbling', il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha parlato anche del gol record segnato da Rafael Leao Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Intervenuto a 'Dribbling', il direttore dell'area tecnica Paoloha parlato anche del gol record segnato da RafaelPianeta Milan.

PianetaMilan : #Maldini e il gol record di #Leao: 'Una cosa irripetibile, ma se non la provi non succederà mai' - GurzoBahri : RT @saveriocamba: Maldini ha fatto capire, semmai ancora qualcuni dubitasse, che ritengono che il ViceIbra non sia necessario. La rosa è pr… - AndreaLazzer : RT @saveriocamba: Maldini ha fatto capire, semmai ancora qualcuni dubitasse, che ritengono che il ViceIbra non sia necessario. La rosa è pr… - milanecon : RT @saveriocamba: Maldini ha fatto capire, semmai ancora qualcuni dubitasse, che ritengono che il ViceIbra non sia necessario. La rosa è pr… - CorkScrew12 : RT @saveriocamba: Maldini ha fatto capire, semmai ancora qualcuni dubitasse, che ritengono che il ViceIbra non sia necessario. La rosa è pr… -