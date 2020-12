Kate e William, il messaggio di Natale è un inno alla speranza (Di sabato 26 dicembre 2020) È stato un Natale insolito persino per la Famiglia Reale Inglese. Nonostante però i cambi di programma obbligati, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno voluto lanciare il loro messaggio di speranza per il futuro attraverso i social. Come purtroppo era prevedibile, a causa della pandemia e della pericolosa evoluzione del virus nel Regno Unito, la Regina Elisabetta ha annullato le tradizionali celebrazioni delle festività annuali di famiglia, che solitamente si tengono nella tenuta di Sandringham. Per questo, William, Kate e i tre figli (il principe George, la principessina Charlotte e il principe Louis), hanno trascorso gran parte della pandemia nella loro casa di campagna nel Norfolk. La stampa ha ipotizzato che vi rimarranno per tutta la stagione invernale. Situata sulla costa orientale ... Leggi su dilei (Di sabato 26 dicembre 2020) È stato uninsolito persino per la Famiglia Reale Inglese. Nonostante però i cambi di programma obbligati, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno voluto lanciare il lorodiper il futuro attraverso i social. Come purtroppo era prevedibile, a causa della pandemia e della pericolosa evoluzione del virus nel Regno Unito, la Regina Elisabetta ha annullato le tradizionali celebrazioni delle festività annuali di famiglia, che solitamente si tengono nella tenuta di Sandringham. Per questo,e i tre figli (il principe George, la principessina Charlotte e il principe Louis), hanno trascorso gran parte della pandemia nella loro casa di campagna nel Norfolk. La stampa ha ipotizzato che vi rimarranno per tutta la stagione invernale. Situata sulla costa orientale ...

infoitcultura : Natale 2020: Kate Middleton e William senza Harry e Megha Markle - infoitcultura : KATE MIDDLETON con WILLIAM senza HARRY e MEGHAN Natale 2020 - GianniPulito : RT @tempoweb: 'Non vi auguriamo un felice...' William e #kate Perché il messaggio al Regno Unito è spiazzante - pinguinochevola : qui per ricordarvi che i Johnlock sono stati votati miglior coppia di Londra addirittura sopra William e Kate bacioni - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Non vi auguriamo un felice...' William e #kate Perché il messaggio al Regno Unito è spiazzante -

Ultime Notizie dalla rete : Kate William William e Kate Middleton spiazzano il Regno Unito con il messaggio di Natale: "Non vi auguriamo..." Il Tempo Kate Middleton e Meghan Markle: la ribelle dovrà inchinarsi alla Duchessa di Cambridge?

Kate Middleton e Meghan Markle: chi si inchina di fronte a chi? Ecco cosa spiega l'esperta di galateo in merito al tema delle riverenze ...

Natale 2020: Kate Middleton e William senza Harry e Megha Markle

Ecco come trascorrono Natale le teste coronate del vecchio continente. Natale 2020: il trionfo di Kate Middleton e William vai alla gallery. Natale 2020 è arrivato. Secondo alcuni media britannici, ...

Kate Middleton e Meghan Markle: chi si inchina di fronte a chi? Ecco cosa spiega l'esperta di galateo in merito al tema delle riverenze ...Ecco come trascorrono Natale le teste coronate del vecchio continente. Natale 2020: il trionfo di Kate Middleton e William vai alla gallery. Natale 2020 è arrivato. Secondo alcuni media britannici, ...