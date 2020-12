Il Recovery Plan secondo Conte

(Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – “non sarà il piano di ricostruzione italiano: dobbiamo aggiungere 100 miliardi del bilancio pluriennale europeo, dobbiamo aggiungere i fondi strutturali oltre alle risorse appostate nella legge di bilancio”. Il presidente del consiglio lo ha detto a Porta a Porta dove, alla domanda di Bruno Vespa se si possano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::deciso su crisi e rimpasto del governo Di Maio e Salvini braccio di ferro sulla manovra: “La norma sulla prescrizione entri in vigore”parla di “ottimo segnale” dall’Uecommemora le vittime di Amatrice Perla sfida è un futuro sostenibile

borghi_claudio : Ma basta con 'sta scemenza de 'l'Italia resiste grazie all'Europa'. Ma esiste qualcuno al mondo fuori dall'europa c… - borghi_claudio : Dilettanti. Incompetenti. Un INCOMPETENTE al MEF. Esclusivo TPI: “Gualtieri, ma lei lo ha mai letto il Recovery Pl… - Rinaldi_euro : ?@borghi_claudio? ?? ???? ??????'Ma hai almeno letto il Recovery Plan?'. L'imbarazzo di Gualtieri -… - r_campix : @MastriTina L'enfasi era ben oltre il simbolico. Siamo seri. Neanche l'Istituto Luce sarebbe arrivato a tanto. Pe… - Khris_St : RT @GianniCuperIoPD: Nel 2021 Renzi lancerà il suo programma tv: 4 Governanti. Darà un voto da 1 a 10 alla Location di Governo, al Menù per… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

Parlando della struttura per il Recovery plan, Conte ha affermato: “La task force, come struttura centralizzata che avrebbe sopravanzato e prevaricato i ministeri, è stata superata perché non è mai ...Più che una tregua vera e propria, la sua durata è legata al periodo di Natale. Niente di più, niente di meno. Chiuso il capitolo sulla task force, ora la partita sul Recovery plan è destinata a trasf ...