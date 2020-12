I duetti di Massimo Ranieri e Renato Zero a Qui E Adesso da È La Pioggia Che Va a L’Istrione video

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) A Qui Earrivanella puntata in onda la notte di Natale, il 25 dicembre 2020. Idiemozionano il pubblico che segue il nuovo programma dell’artista napoletano, in onda su Rai3 per 4 puntate in totale.a Qui Epresenta il suo disco monumentale in tre parti pubblicato in occasione dei suoi 70 anni.Settanta è “un riassunto delle puntate precedenti”, racconta. “Ho creduto opportuno rivisitarmi nelle sfumature, conoscersi non è mai abbastanza”; dopo aver usato tante maschere interpretando più ruoli artistici nel suo percorso, “ad un certo punto si finisce ...