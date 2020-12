Harry Potter e i doni della morte parte II stasera su Canale 5 | tutte le curiosità

(Di sabato 26 dicembre 2020) Questa sera, 26 Dicembre 2020, su5 a partire dalle 21.20 andrà in ondae iII). Con questo film si conclude la fortunata serie di magia scritta da J-K Rowling. Finalmentee Lord Voldemort si sfideranno per l’ultima volta e gli equilibri nel mondo magico verranno ristabiliti. Il maghetto e i suoi amici dovranno distruggere gli Horcrux rimasti prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’OrdineFenice. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 ed è stato diretto da David Yates. Ecco alcunesul film dei record. Leggi anche ...

thetrueshade : È stata una giornata talmente sfigata che ho messo Harry Potter e ho paura che a sto giro vinca Voldemort. #JuveFiorentina - alien_sick : comunque sto preparando un piccolo tweet con una frase di Alan Rickman per la serata finale di Harry Potter e sopra… - Giorginha1900 : Nel senso stasera c'è harry Potter - martimar0997 : RT @Chiasmi13: 'Volete un motivo per vedere Harry Potter stasera? Lo scontro finale. (Preparate i fazzoletti) #harrypottereidonidellamor… - Mattia_Antonini : @BarbascuraX Le pantofole di Harry Potter Una coperta Un paio di set lego Il calendario del consorzio agrario -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

Harry Potter e i doni della morte II stasera su Canale 5: tutte le curiosità sull'ultimo capito della saga di J.K Rowling ...L'ultimo capitolo della saga ideata da J.K. Rowling va in onda in prima serata sabato 26 dicembre su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 va in onda sabato 26 dicembre in prima serata ...