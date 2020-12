Eros Ramazzotti e la figlia Aurora insieme a Natale: «L’amore vince su tutto» (Di sabato 26 dicembre 2020) «Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno e? stato cosi?». Comincia così il messaggio su Instagram di Eros Ramazzotti accompagnato da una foto con la figlia Aurora. Il cantante ha voluto condividere l’atmosfera natalizia con i suoi fan guardando all’immediato futuro: «La vita va avanti e la speranza e? che tutto migliori per TUTTI. Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicita?, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo. Love. L’amore vince su tutto». Eros Ramazzotti ha tradotto il suo post anche in spagnolo, rivolgendosi al pubblico di tutto il mondo che lo segue ormai da anni. Immediata la reazione dei follower ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 dicembre 2020) «Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno e? stato cosi?». Comincia così il messaggio su Instagram diaccompagnato da una foto con la. Il cantante ha voluto condividere l’atmosfera natalizia con i suoi fan guardando all’immediato futuro: «La vita va avanti e la speranza e? chemigliori per TUTTI. Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicita?, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo. Love.su».ha tradotto il suo post anche in spagnolo, rivolgendosi al pubblico diil mondo che lo segue ormai da anni. Immediata la reazione dei follower ...

