Domani il vaccino-day | apre un assistente sanitario | poi un medico e un infermiere

(Di sabato 26 dicembre 2020) E' la vigilia del "Day", il lancio in tutta Italia della campagna di vaccinazione. 45 dosi sono in arrivo anche al San Donato e subito saranno vaccinati i primi 45 estratti secondo il sistema ...

Tg1Raiofficial : Il vaccino anti-#Covid è all'Istituto malattie infettive #Spallanzani. Sono le prime 9.750 dosi destinate al nostro… - fanpage : ??L’ospedale #Spallanzani di #Roma accoglie le prime 9750 fiale di vaccino contro il #Covid_19 ?? - matteograndi : L’EMA ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biotech. Teoricamente la campagna vaccinale potrebbe partire domani. Simbolica… - florianodalzott : @LunatiLuciano Il #vaccino bisogna tenerlo a -80° il Furgoncino vi è scritto max -20° mi sembra una presa x il… - Mano640331 : RT @CBugliano: ?? PARTITO TRASPORTO PER VACCINO COVID19 È partito stamani in direzione ospedale Spallanzani di Roma, il trasporto eccezional… -

Roma, 26 dic 08:42 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea ha iniziato le consegne dei vaccini contro il Covid-19 per dare il via da domani al processo di somministrazione di massa, il cosiddetto "V-Day" ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di Natale 19.037 contagi e 459 morti per Covid. Oggi 2.523 contagi in Veneto, 40 ...