Daniela Javarone porta Salvini a fare beneficenza: City Angels si dissocia e lei si dimette (Di sabato 26 dicembre 2020) Occorre fare luce su una questione che sta tenendo banco in queste ore a proposito dell’iniziativa benefica che ieri ha visto protagonista Matteo Salvini a Milano, che ha coinvolto anche Daniela Javarone. Ovvero la madrina di City Angels. Vicenda delicata e che, ancora una volta, dimostra quanto sia controversa l’immagine politica del leader della Lega. Questo, a distanza di poche ore dall’ennesima polemica a distanza con Ilaria Cucchi che abbiamo analizzato il 24 dicembre sul nostro sito. City Angels contro Daniela Javarone e Matteo Salvini Come sono andate le cose negli ultimi giorni? Tramite diversi scatti che hanno fatto il giro del web, tutti hanno osservato che Matteo Salvini ... Leggi su bufale (Di sabato 26 dicembre 2020) Occorreluce su una questione che sta tenendo banco in queste ore a proposito dell’iniziativa benefica che ieri ha visto protagonista Matteoa Milano, che ha coinvolto anche. Ovvero la madrina di. Vicenda delicata e che, ancora una volta, dimostra quanto sia controversa l’immagine politica del leader della Lega. Questo, a distanza di poche ore dall’ennesima polemica a distanza con Ilaria Cucchi che abbiamo analizzato il 24 dicembre sul nostro sito.controe MatteoCome sono andate le cose negli ultimi giorni? Tramite diversi scatti che hanno fatto il giro del web, tutti hanno osservato che Matteo...

