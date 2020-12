Bronte (Catania) – Uomo sfregia il volto di un conoscente dopo un litigio

(Di sabato 26 dicembre 2020) La vittima ha ricevuto 21 punti di sutura: i carabinieri intervenuti hanno trovato il coltello utilizzato ancora sporco di sangue I carabinieri della stazione diarrestato un 59enne, ritenuto responsabile di lesioni personali gravissime con sfregio permanente del. In particolare, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, l’, che si trovava

I carabinieri della stazione di Bronte arrestato un 59enne, ritenuto responsabile di lesioni personali gravissime con sfregio permanente del volto. In particolare, al culmine di una lite scaturita per ...Arresti a Bronte e Mascali. Natale è ormai alle spalle, ma le feste non sono trascorse pacificamente ovunque. Sono almeno due i casi di cronaca Catania che hanno costretto all’intervento le ...