Biathlon, Johannes Boe leader ma non più invincibile. I giovani avversari sono già pronti a contendergli lo scettro (Di sabato 26 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon è entrata da pochi giorni nel consueto periodo di pausa natalizio, ha salutato con le due mass start in Austria e riaprirà i battenti l’8 di gennaio a Oberhof (Germani), dove sono in programma due tappe consecutive a Oberhof che precederanno l’appuntamento di Anterselva. Un primo scorcio d’inverno più lungo del solito, con quattro tappe anziché le consuete tre che hanno permesso di trarre le prime somme sulla situazione generale degli atleti, e non sono mancate di certo alcune sorprese. Durante l’avvicinamento a questa prima stagione orfana di Martin Fourcade in molti consideravano il discorso sfera di cristallo già chiuso in partenza. Impossibile che il marziano Johannes Boe potesse lasciarsi sfuggire un’occasione così ghiotta, e di avversari davvero alla sua ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020/2021 diè entrata da pochi giorni nel consueto periodo di pausa natalizio, ha salutato con le due mass start in Austria e riaprirà i battenti l’8 di gennaio a Oberhof (Germani), dovein programma due tappe consecutive a Oberhof che precederanno l’appuntamento di Anterselva. Un primo scorcio d’inverno più lungo del solito, con quattro tappe anziché le consuete tre che hanno permesso di trarre le prime somme sulla situazione generale degli atleti, e nonmancate di certo alcune sorprese. Durante l’avvicinamento a questa prima stagione orfana di Martin Fourcade in molti consideravano il discorso sfera di cristallo già chiuso in partenza. Impossibile che il marzianoBoe potesse lasciarsi sfuggire un’occasione così ghiotta, e didavvero alla sua ...

FondoItalia : Biathlon - Re Johannes ed i ragazzi del '97: quanta bella gioventù in questo biathlon - zizionice : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per la Mass Start maschile, Johannes Boe vuole sfatare il tabù delle 50 vittorie #biathl… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per la Mass Start maschile, Johannes Boe vuole sfatare il tabù delle 50 vittorie #biathl… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per la Mass Start maschile, Johannes Boe vuole sfatare il tabù delle 50 vittorie… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020-2021: Johannes Boe in testa 17° Lukas Hofer - #Classifica #Coppa #Mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Johannes Biathlon, Johannes Boe leader ma non più invincibile. I giovani avversari sono già pronti a contendergli lo scettro OA Sport Biathlon, Johannes Boe leader ma non più invincibile. I giovani avversari sono già pronti a contendergli lo scettro

La Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon è entrata da pochi giorni nel consueto periodo di pausa natalizio, ha salutato con le due mass start in Austria e riaprirà i battenti l'8 di gennaio a Oberhof ...

Biathlon: Wierer è terza nella mass start donne di Hochfilzen

Prova d'orgoglio di Dorothea Wierer nella mass start femminile di Hochfilzen che ha chiuso la doppia tappa di Coppa del mondo di biathlon sulla pista austriaca. La detentrice delle ultime due sfere di ...

La Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon è entrata da pochi giorni nel consueto periodo di pausa natalizio, ha salutato con le due mass start in Austria e riaprirà i battenti l'8 di gennaio a Oberhof ...Prova d'orgoglio di Dorothea Wierer nella mass start femminile di Hochfilzen che ha chiuso la doppia tappa di Coppa del mondo di biathlon sulla pista austriaca. La detentrice delle ultime due sfere di ...