(Di venerdì 25 dicembre 2020) Scompare prematuramente, per motivazioni ancora non del tutto chiare, un nome che a molti non dirà moltissimo, ma che farà riaffiorare ricordi nostalgici a tutti i giocatori del celebreialee Football, ex calciatore di nazionalità bielorussa, è venuto a mancare all’età di 37. Un“virtuale” Il nome diinfatti nei primidivene famoso per gli appassionati di questoiale calcistico, visto che in pochissimi l’avevano visto giocare sul serio: le statistiche dell’allora giovanissimo attaccante centrale erano quelle di un futuro crack del calcio mondiale, tant’è che molti giocatori lo acquistavano ad ...

E’ venuto a mancare all’età di soli 37 anni Maxim Tsigalko, ex calciatore bielorusso. A comunicarlo in un tweet è la Dinamo Minsk, società in cui ha giocato dal 2001 al 2004 segnando 28 reti in 65 ...Muore a 37 anni Maxim Tsigalko, l'ex talento da 2000 goal di Championship Manager - Scompare prematuramente, per motivazioni ancora non del tutto chiare, un nome che a molti non dirà moltissimo, ma ch ...