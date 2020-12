MotoGP, Dovizioso: 'Lorenzo? Non gli sono ancora simpatico' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo non si sono mai amati : non si stavano simpatici ai tempi dei duelli in 250, non è andata meglio quando hanno condiviso il box della Ducati in MotoGP. Nella lunga ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Andreae Jorgenon simai amati : non si stavano simpatici ai tempi dei duelli in 250, non è andata meglio quando hanno condiviso il box della Ducati in. Nella lunga ...

