Inter: quale è il record della squadra di Conte – ANALISI TATTICA (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'Inter di Conte è la squadra della Serie A più efficace nel gioco esterno. Nessuna effettua cross più pericolosi L'Inter ha ottenuto un successo importantissimo in casa del Verona, in un match che si stava complicando molto. Entrambi i gol sono arrivati tramite cross, non certo una rarità nella stagione dei nerazzurri. Il profilo Calcio Datato ha fatto un lavoro molto Interessante su tutte le squadre della Serie A, analizzando quanto la propria fase offensiva dipende dal cross. Due squadre su tutte: Inter e Verona. Oltre il 27% delle conclusioni delle due squadre che si affrontano stasera sono infatti nate da cross. Agli opposti della classifica troviamo invece Sassuolo, Roma e Bologna, le uniche squadre con una percentuale ...

