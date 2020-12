In arrivo freddo e neve, scatta l'allerta da Nord a Sud (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - scatta l'allerta maltempo per l'arrivo di neve, freddo e venti di burrasca prima al Centro-Nord ma che dovrebbe poi estendersi a gran parte del Paese. Correnti fredde settentrionali dovrebbero portare infatti un repentino calo delle temperature con nevicate fino a quote basse al Nord e successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso già da ieri un "avviso di condizioni meteorologiche avverse". A rischio esondazione anche i fiumi. Le prime nevicate dovrebbero interessare, a quote superiori ai 300-500 metri, l'Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio-sera, a quote superiori ai 400-600 metri, alla Toscana settentrionale e, dalla tarda serata, alle Marche. Si prevedono inoltre venti di burrasca o burrasca ... Leggi su agi (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI -l'maltempo per l'die venti di burrasca prima al Centro-ma che dovrebbe poi estendersi a gran parte del Paese. Correnti fredde settentrionali dovrebbero portare infatti un repentino calo delle temperature con nevicate fino a quote basse ale successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso già da ieri un "avviso di condizioni meteorologiche avverse". A rischio esondazione anche i fiumi. Le prime nevicate dovrebbero interessare, a quote superiori ai 300-500 metri, l'Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio-sera, a quote superiori ai 400-600 metri, alla Toscana settentrionale e, dalla tarda serata, alle Marche. Si prevedono inoltre venti di burrasca o burrasca ...

Arriva il freddo polare e a Milano scatta il piano-neve del Comune

Ci siamo, anche Milano si prepara ad affrontare il freddo polare e la neve, attesa in pianura tra domenica sera e la giornata di lunedì. L’allerta maltempo, lanciata circa 24 ore fa dalla Protezione c ...

