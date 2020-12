«Col vaccino polpastrelli fosforescenti»: il messaggio di Natale di Grillo che inciampa sull’ironia No Vax (Di venerdì 25 dicembre 2020) «Auguri e buon anno a tutti. Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia». Così Beppe Grillo in un messaggio pubblicato, anche in formato video, sul suo blog per augurare Buon Natale. Il comico ha voluto, tra le altre cose, affrontare ironicamente il tema dei vaccini contro il Coronavirus. «Eh i vaccini…io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un’unica siringata». Siamo infatti alla vigilia dell’arrivo delle prime 9 mila dosi che verranno distribuite in Italia. «Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) «Auguri e buon anno a tutti. Undi letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia». Così Beppein unpubblicato, anche in formato video, sul suo blog per augurare Buon. Il comico ha voluto, tra le altre cose, affrontare ironicamente il tema dei vaccini contro il Coronavirus. «Eh i vaccini…io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un’unica siringata». Siamo infatti alla vigilia dell’arrivo delle prime 9 mila dosi che verranno distribuite in Italia. «Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza aiche verrà eliminata dalcinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo ...

