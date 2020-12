Baba Vanga, la preoccupante profezia del 2021: “Un anno di sofferenza, eventi devastanti” (Di venerdì 25 dicembre 2020) La profezia di Baba Vanga per il 2021 non prospetta nulla di buono: “Sarà un anno di sofferenza, con eventi devastanti che cambieranno l’umanità”. La donna aveva già predetto la Brexit e l’attacco dell’11 settembre. La nota chiaroveggente Vangelia Gushterova, conosciuta come Baba Vanga, ha previsto per il 2021 un anno di cataclismi e sofferenza. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ladiper ilnon prospetta nulla di buono: “Sarà undi, conche cambierl’umanità”. La donna aveva già predetto la Brexit e l’attacco dell’11 settembre. La nota chiaroveggente Vangelia Gushterova, conosciuta come, ha previsto per ilundi cataclismi e. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

