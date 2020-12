Valerio Scanu sconvolto: il padre muore di Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) Era ricoverato da circa un mese il signor Tonino, padre di Valerio Scanu ma, purtroppo, non è riuscito a vincere la sua lotta contro il Covid e ieri se n’è andato. A “Storie Italiane”, nella puntata del 10 dicembre scorso, Valerio Scanu si era molto commosso proprio parlando del padre che, purtroppo, era in ospedale a causa del Covid. Tonino, questo il nome dell’uomo, era stato ricoverato dopo un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Era ricoverato da circa un mese il signor Tonino,dima, purtroppo, non è riuscito a vincere la sua lotta contro ile ieri se n’è andato. A “Storie Italiane”, nella puntata del 10 dicembre scorso,si era molto commosso proprio parlando delche, purtroppo, era in ospedale a causa del. Tonino, questo il nome dell’uomo, era stato ricoverato dopo un Articolo completo: dal blog SoloDonna

rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - repubblica : Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu - UnioneSarda : #Sardegna - Il dramma di Valerio Scanu: addio a papà Tonino, morto per #Covid19 a 64 anni - eb_bia : RT @eleonoradaniele: caro @Valerio_Scanu ,sai il bene che ti voglio come se fossi un fratello, in questo terribile giorno di lutto , ti so… - infoitcultura : Valerio Scanu gravissimo lutto: è morto ed era ricoverato per Covid -