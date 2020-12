Samantha De Grenet squalificata? “La situazione è molto difficile” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5 è stata protagonista di un’accesa lite con Stefania Orlando qualche giorno fa a causa delle teglie per lavare i piatti. La discussione ha avuto degli strascichi pesanti e la De Grenet aveva pronunciato delle frasi molti gravi che subito avevano fatto pensare alla squalifica. Che cosa accadrà a Samantha? Samantha De Grenet al GF Vip 5 rischia ancora la squalifica dopo le pesanti frasi pronunciate contro Stefania Orlando. Le due avevano litigato in cucina e poi la 50enne romana si era appartata con Sonia Lorenzini e aveva dato addosso alla Orlando dicendo che l’avrebbe uccisa e le avrebbe messo le mani addosso per aver parlato di suo figlio. Ovviamente, il web non è rimasto in silenzio e le parole di Samantha hanno subito ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 dicembre 2020)Deal Grande Fratello Vip 5 è stata protagonista di un’accesa lite con Stefania Orlando qualche giorno fa a causa delle teglie per lavare i piatti. La discussione ha avuto degli strascichi pesanti e la Deaveva pronunciato delle frasi molti gravi che subito avevano fatto pensare alla squalifica. Che cosa accadrà aDeal GF Vip 5 rischia ancora la squalifica dopo le pesanti frasi pronunciate contro Stefania Orlando. Le due avevano litigato in cucina e poi la 50enne romana si era appartata con Sonia Lorenzini e aveva dato addosso alla Orlando dicendo che l’avrebbe uccisa e le avrebbe messo le mani addosso per aver parlato di suo figlio. Ovviamente, il web non è rimasto in silenzio e le parole dihanno subito ...

domeniconaso : Samantha De Grenet vergognosamente in difesa di un uomo volgare, sessista e maschilista. #gfvip - cutiepiesnvpe : @GrandeFratello DEVI SQUALIFICARE SAMANTHA DE GRENET, MI VIENE IL VOMITO A VEDERLA IN DIRETTA, STANNO CONTATTANDO G… - cutiepiesnvpe : @cumdivido dovete squalificare Samantha de Grenet #fuorisamantha - tuttopuntotv : Samantha De Grenet squalificata? “La situazione è molto difficile” #gfvip #gfvip5 #degrenet - tnxkia : RT @mo_zanotti: LE MINACCE VELATE DELLA DE GRENET CONTRO STEFY #GFVIP Samantha a Sonia: 'So delle cose su Stefania ma non le ho usate contr… -