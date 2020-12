Rieti – Auto travolge 16enne uccidendola

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La Toyota Ch-R stava percorrendo la Tancia tra Contigliano e Poggio Fidoni quando è uscita dalla carreggiata in un punto non protetto dal guard rail per cause ancora da accertare. Una ragazza di 16 anni è morta alla periferia diin un incidente che ha coinvolto l’mobile su cui viaggiava insieme ai genitori e