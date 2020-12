Previsioni meteo 25 dicembre: che tempo farà a Natale? Scoprilo con noi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le Previsioni del meteo per domani venerdì 25 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature web sourceSiamo arrivati a Natale ed in questo giorno di vigilia tutti ci domandiamo che tempo farà domani. Come preannunciato e come avrete notato, negli ultimi due giorni l’Italia è stata colpita, dove lievemente e dove con più violenza, da un’ondata di maltempo. Il picco è previsto proprio per domani 25 dicembre a causa della Bora che irromperà sul nordest d’Italia per poi spostarsi via via sulle altre regioni. Sarà quindi un Natale più freddo rispetto ai giorni precedenti e con tanta pioggia. In alcune zone nevicherà anche a bassa quota. Andiamo a scoprire insieme quali ... Leggi su instanews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ledelper domani venerdì 25. Scopri chedomani, se piove o c’è il sole e le temperature web sourceSiamo arrivati aed in questo giorno di vigilia tutti ci domandiamo chedomani. Come preannunciato e come avrete notato, negli ultimi due giorni l’Italia è stata colpita, dove lievemente e dove con più violenza, da un’ondata di mal. Il picco è previsto proprio per domani 25a causa della Bora che irromperà sul nordest d’Italia per poi spostarsi via via sulle altre regioni. Sarà quindi unpiù freddo rispetto ai giorni precedenti e con tanta pioggia. In alcune zone nevicherà anche a bassa quota. Andiamo a scoprire insieme quali ...

