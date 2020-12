Papa | non piangiamoci addosso e usciremo dal tunnel

Leggi su agi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI – "Da stanotte i fratelli sono tutti miei fratelli", quindi abbi coraggio, essere umano che si scopre fragile di fronte al covid: Dio è con te e ti rende più forte dei fallimenti e delle ferite, delle paure e delle preoccupazioni per il futuro.Francesco si rivolge ad una umanità che sente in queste settimane tutto il peso, non solo materiale, di un morbo che non si riesce ancora a sconfiggere ed ha reso molto deboli le nostre difese, non solo immunitarie. Coraggio, coraggio: i tempi non sono quelli per piangersima per aiutare chi soffre, nel nome di uno scarto nato tra gli scarti ma dal pianto tenero quanto potente. Messa di Natale anticipata alla prima parte della serata: la Chiesa accetta e fa proprie le regole per combattere il coronavirus. Un centinaio di fedeli ammessi a San Pietro, quindi, più i soli cardinali già presenti a ...